Uluslararası Yaşar Kemal Sempozyumu 6-7 Mayıs'ta Köln'de gerçekleştirilecek

Türkiye-Almanya Kültür Forumu ve Yaşar Kemal Vakfı ile aralarında Heinrich Böll Vakfı, Allianz Kultur Vakfı ve Livaneli Vakfı'nın da bulunduğu sekiz kurumun desteği ile düzenledikleri Uluslararası Yaşar Kemal Sempozyumu 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde Köln’de WDR Funkhaus Wallrafplatz salonunda gerçekleştirilecek.



Kültür ve Medya'dan sorumlu Federal Devlet Bakanı Claudia Roth’un himayesinde düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Federal Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir yapacak.

Almanya’nın en büyük kamu yayıncılık kuruluşu WDR’in medya ortağı olduğu etkinlikte, Türkiye ve Batı Avrupa’dan toplam 31 uzman konuşmacı 7 oturumda Yaşar Kemal’in edebi ve ebedi mirası üzerine sunumlar yapacak.

Aralarında Fransa Kültür eski Bakanı Jack Lang, Zülfü Livaneli, Zehra İpşiroğlu, Zeynep Oral, Buket Uzuner, Levent Yılmaz, Aslı Erdoğan’ın yanı sıra Marc Semo, Lucien Leitess, Norbert Mecklenburg , Max Lucks, Helga Bohne gibi Alman ve Fransız şahsiyetlerin bulunduğu konuşmacılar, Yaşar Kemal’in eserlerini/edebiyatını, ‘’Toplumsal Vicdan’’, ’’Gazetecilik’’, ‘’Doğa vizyonu’’, ‘’Çukurova ve İstanbul sahilleri’’, ’’İlhamlar, izler ve yeni vizyonlar’’ başlıkları altında değerlendirecek.

Yedi yıl önce aramızdan ayrılan büyük yazar Yaşar Kemal hakkında yapılmış en kapsamlı belgesel film sayılan ‘’Ülkesinin Ozanı ve Tarihçisi’’nin gösteriminin yan ısıra uluslararası sempozyum son gün Zülfü Livaneli müziğiyle tamamlanacak.