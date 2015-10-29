Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bakteriler bulundu



Bilimsel Microbiome Dergisi'nde açık erişimli olarak yayınlanan çalışmaya göre, bakteriler Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlar, erzak ikmali ve teknik araç-gereçlerle taşındı.

Kasthuri Venkateswaran başkanlığındaki bir grup NASA uzmanı tarafından yapılan araştırmada, sözkonusu bakterilerin bağışıklık sistemi zayıf insanlarda ciddi hastalıklara yol açabileceği belirtildi. Bakterilerin astronot ve uzay yolculuklarını nasıl etkileyebileceği, bundan sonrası öngörülen araştırmaların konusu olacak.

İlk uzay yürüyüşlerinde 7 saati aştılar

Bu arada ABD'li iki astronot, 7 saatten uzun bir süre istasyon dışında görev yaptılar. Scott Kelly ve Kjell Lindgren, yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında ısı kalkanı tertibatını onardı, özel şirketlerin istasyona kenetlenebileceği birim için kablo döşedi.

Mekanik kol 'Canadarm-2'nin bakımını yaptılar

Kelly ve Lindgren, Kanada yapımı "Canadarm-2" isimli mekanik kolun da bakımını gerçekleştirdiler. ABD'li astronotlara ilk uzay yürüyüşlerinde Japon Kimiya Yui de destek verdi.

Astronotların 6 Kasım'da yapacakları ikinci yürüyüşleri sırasında soğutma sistemi üzerinde çalışacakları bildirildi.

400 kilometre yükseklikteki istasyon

Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden ISS'te halen ABD'li astronot Scott Kelly, Kjell Lindgren ile Rus kozmonatlar Oleg Kononenko, Mihail Kornienko ve Japon astronot Kimiya Yui görev yapıyor.

Kononenko, Lindgren ve Kimiya Yui'den oluşan ekip, temmuz ayında ISS'e ulaşmıştı. Ekibin istasyonda toplam 163 gün kalması öngörülüyor.