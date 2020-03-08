Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar yemesi güvenli marul yetiştirdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar, yemesi tamamen güvenli ve vitamin açısından zengin kırmızı kıvırcık marul yetiştirmeyi başardılar. Marul, Dünya'nın şartlarından çok farklı bir yerde; yerçekiminin çok az ve radyasyonun çok fazla olduğu bir yerde yetiştirildi.

webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre ISS’deki astronotlar, herhangi bir mikrobu barındırmayan ve yemesi Dünya’daki besinler kadar güvenli olan kırmızı kıvırcık marul yetiştirdiler. Yetiştirilen kırmızı kıvırcık marul, yetişmesi en zor yerde; çok düşük yerçekimi ve Dünya’dan daha yoğun radyasyon altında yetişti.

ISS’deki astronotların bu başarısı kendilerine normal bir besin yapma imkanının dışında aynı zamanda potasyum, K, B1 ve C vitaminleri de sağlayacak. Bu tür besin içerikler, astronotlara verilen hazır gıdalar içerisinde oldukça az bulunuyor hatta bu miktar zaman geçtikçe daha da düşüyor.