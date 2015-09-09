Uluslararası Uzay İstasyonu, güneşin önünden geçerken görüntülendi

NASA fotoğrafçısı Bill Ingalls, saniyede 8 kilometrelik hızla ilerleyen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) Güneş önünden geçişi esnasındaki görüntülerini çekti.

Al Jazeera’nin haberine göre; yerden yaklaşık 400 kilometre yükselikte Dünya'nın yörüngesinde dönen UUİ'nin, Güneş önündeki geçişini gösteren nadir fotoğraflar elde edildi. NASA, 6 Eylül'de çekilen beş ayrı fotoğrafı bir araya getirerek uzay istasyonunun gökyüzündeki hareketini gözler önüne serdi.

Fotoğrafı çeken Bill Ingalls, zamanlama ve yer olarak özel hazırlık yaptığı çekim için Virginia eyaletindeki Shenandoah Ulusal Parkı'nı seçti. Fotoğrafları çekildiği esnada UUİ saniyede 8 kilometrelik hızla ilerliyordu.

En yüksek mürettebat sayısına ulaşan UUİ'de şu an dört Rus ve bir Kazak kozmonot ile bir Japon, bir Danimarkalı ve iki ABD'li astronot bulunuyor.

Uzayda en uzun süre kalan astronot

Mürettebatta yer alan ABD'li Scott Kelly ve Rus Mikhail Kornienko, bir yıl sürecek görev için UUİ'de bulunuyor. Uzayda en uzun süre kalan isim unvanını elde eden Gennady Padalka ise 11 Eylül'de Dünya'ya dönecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş, üzerinde yaşanabilen, dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu konumunda. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilen istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştı.