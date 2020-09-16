Uluslararası Turizm Filmleri Festivali artık Nevşehir’de düzenlenecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlendiği basın toplantısında Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin bu yıldan itibaren Kapadokya’da düzenleneceğini açıkladı.

18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisini buluşturan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Festivale bu yıl 45 ülkeden 350 film katıldı.

Bu akşam ilki gerçekleştirilecek olan film gösterimi öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, düzenlediği basın toplantısında bu yıldan itibaren Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Nevşehir’de düzenleneceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Arı, “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en özel destinasyonlarından birinde bulunuyorsunuz. Tarihi ve coğrafi özellikleri ile sizleri muhteşem bir tecrübe bekliyor. Kapadokya aynı zamanda birçok film çekimi için doğal bir plato özelliği taşımaktadır. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya’da düzenlenecektir” dedi.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu ise, amaçlarının sadece film sektörünü ve sineme sektörünü beslemek değil, turizm sektörünü beslemek olduğunu ifade ederek, “Buraya gelen misafirlerimiz dünyanın ünlü film yönetmeleridir. Onların yayınladığı bir video ülkemizi tanıtımı açısından çok önemlidir“ diye konuştu.