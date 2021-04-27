Uluslararası toplum, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'a yardım göndermeye başladı

Hindistan'da Koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle çökme noktasına gelen sağlık sistemine uluslararası toplumdan yardımlar iletilmeye başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, oksijen tedariği sıkıntısı yaşanan Hindistan'a Britanya'dan solunum cihazı gibi tıbbi malzemeler taşıyan uçak ulaştı. Dubai ise bu hafta Hindistan'a oksijen taşıyan altı konteyner gönderecek. ABD Başkanı Joe Biden da Hindistan Başbakanı Naredra Modi ile yaptığı telefon konuşmasında, destek göndereceklerini duyurdu.

ABD, ellerinde kullanılmayan 60 milyon doz AstraZeneca aşısını da Hindistan'la paylaşma taahhüdünde bulundu.

Almanya ve Fransa'da Hindistan'a oksijen desteğinde bulunacaklarını duyurdu. Avrupa Komisyon ise AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. Komisyon'dan yapılan açıklamada Delhi'den alınan bir talep üzerine Hindistan'a oksijen ve ilaç desteği yapılacağı duyuruldu.

Hindistan'da günlerdir günlük vaka sayısı 300 binin üzerinde, ölümler 2 binin üzerinde seyrediyor. Pek çok şehirde sağlık hizmetleri çökme noktasına gelirken oksijen desteği alamayan çok sayıda hasta olduğu belirtiliyor.

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