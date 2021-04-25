Covid: Hindistan'da günlük vaka sayısı 350 bine yaklaştı; oksijen sıkıntısına çare aranıyor
25 Nisan 2021 17:20
Hindistan, Koronavirüs vaka sayısında dört gündür salgında görülen en yüksek rakamları açıklıyor. Ülkede son 24 saatte 349 bin 691 kişide virüs tespit edildi. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 2 bin 767 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Delhi'deki BBC muhabiri Vikas Pandey, şehirde hastanelerde kapasite fazlası hasta bulunduğunu ve insanların çaresiz olduklarını aktardı.
Delhi'de geçen hafta başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları bir hafta da uzatıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi halka temkinli olmaları ve aşı yaptırmları çağrısında bulundu.
Modi, "Bu fırtına ulusumuzu sarstı" dedi.
Delhi'de özel bir hastane, oksijen sıkıntısı nedeniyle artk yeni hasta kabul etmeyeceğini açıkladı.
Yine Delhi'de Cumartesi günü başka bir hastanede en az 20 kişi oksijen sıkıntısı sonucu hayatını kaybetti.
Hindistan hükümeti ülke çapında 500'den fazla tesiste oksijen üretilebilmesi için harekete geçti.