Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu: Dündar ve Gül'ün tutukluluğu Türkiye için bir utanç

Cumhuriyet Gazetesi Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile tutuklu gazeteciler için Silivri Cezaevi önünde sürdürülen ‘Umut Nöbeti’ni Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreter Vekili Jaap Wienen, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini, DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK’ten Arzu Çerkezoğlu ve Celal Ovat, avukat Mustafa Karakaş ve gazeteciler Şahin Alpay, Ömer Madra ve Cihan Güner devraldı. Wienen, “Gazetecilerin tutukluluğu Türkiye için bir utançtır” dedi. Wienen, Erdoğan’ın Dündar ve Gül’ü kastederek “Bu haberi yapanlar bedelini öderler” demesinin de üzücü olduğunu belirtti.

‘Umut Nöbeti’nde konuşan Jaap Wienen, 160 farklı ülkeden 182 milyon işçi adına Silivri’de bulunduklarını belirterek, “Gazeteci arkadaşımız Can ve Erdem’e destek için buradayız. Gazetecilerin tutuklu bulunmaları Türkiye için bir utançtır. Ben daha önce Myanmar ve Belarus gibi çeşitli ülkelerde cezaevlerini ziyaret ettim. Bu ülkeler baskıcı ülkeler ama Türkiye AB’ye üye olmaya çalışan bir ülke. Gazetecileri içerde tutmaları utanç verici. 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup göndererek iki gazeteci dostumuzun serbest bırakılması çağrısı yapmıştım. Daha üzücü olan da Erdoğan’ın 'Bu haberi yapanlar bedelini öderler' demesi. Bütün dünya bu yaşananları görüyor. Dünyadaki bütün sendikalar bunun ne kadar utanç verici olduğunun farkında. Yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.

“Avrupa’yı uyaracağız”

Tutuklu gazeteciler için gerekli girişimleri yapacaklarını vurgulayan Luca Visentini ise Can Dündar ve Erdem Gül’ün halkı bilgilendirdiği için ve görevlerini yaptıkları için tutuklandığını söyleyerek, “Dayanışmamız sadece bu ziyaretten ibaret kalmayacak. Gerekli eylem ve girişimleri başlatacağız. Avrupa’ya döner dönmez Avrupa komisyonuyla bağlantıya gireceğiz. Çünkü Türkiye AB’nin üyesi olmak istiyor. Eğer bu ülke AB’nin üyesi olmak istiyorsa Avrupa’daki temel hakları yerine getirmeli. Burada AB yetkililerini göreve çağırıyoruz. Avrupa’nın buna sessiz kalmayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Sağır sultan da duydu”

Suriye’ye insani yardım adı altında TIR’lar içerisinde gönderilen silahları sağır sultan bile duydu, diyen Kani Beko ise özetle şunları söyledi: “Böyle anlamsız bir gerekçeyle sadece doğru haber yaptıkları için bu gazeteci kardeşlerimin cezaevlerine gönderilmeleri bizim için bir zulüm. Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verilen bu kararlar siyasidir. Onlar için hak etmedikleri bir karar verildi. Biz DİSK olarak bu arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını ve görevlerinin başına dönmesini diliyoruz.”

Umut Nöbeti’ni öğleden sonra ise gazeteciler Şahin Alpay, Ömer Madra, Cihan Güner ve avukat Mustafa Karakaş devraldı. Umut Nöbeti’ni bugün Cumhuriyet gazetesi Görsel Yönetmeni Hakan Akarsu ve İstanbul Demokrat Ordulular Platformu üyeleri devralacak.