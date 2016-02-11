"Dündar ve Gül'ün tutukluluğu AB'nin Türkiye raporunda yer alacak"

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutukluluğu, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Şubat’ta açıklanacak olan Türkiye raporunda yer alacak. Raportör Kati Piri’nin “Basın özgürlüğü sorunu ve otoriterleşme eğilimi rapora yansıyacak” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Kati Piri geçen hafta AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre Piri, son düzenlemelerin yapılmasının ardından Türkiye raporunun 15 Şubat’ta açıklanacağını, nisan ayında da parlamentoda ele alınacağını duyurdu. Görüşmede, Can Dündar ve Erdem Gül olmak üzere tutuklu gazetecilerin durumları da ele alındı. Piri’nin vekillere, “Bu konu raporda uyarılar arasında yer alacak. Yaşanan tablo basın özgürlüğü konusunda Avrupa’ya uymuyor. Basın ve ifade özgürlüğünün geldiği durum ve Türkiye’deki otoriterleşme eğilimleri rapora yansıyacaktır” dediği öğrenildi. Görüşmede Avrupa Parlamentosu’nun Hollandalı milletvekili Marietje Schaake’nin de Dündar ve Gül’ün tutukluluğu ile ilgili rahatsızlığını dile getirirken, “Tepkimi sosyal medyada paylaştım, kendilerine de mektup gönderdim” dediği belirtildi.

"Esedullah’la çözülmez"

Görüşmede Güneydoğu’daki çatışma ortamı da ele alındı. Bölgelerdeki duvar yazılarıyla gündeme gelen “Esedullah timlerine” gönderme yapan Piri’nin “Böyle timlerle bu işin çözülebileceğini mi zannediyorsunuz? Bunlarla çözülemez” mesajı verdiği ve PKK’yi silah bırakmaya zorlayacak adımların atılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. CHP’li Ali Şekerin de “Askeri çözümlerle, sorun da çıkmaza sokuluyor. Daha fazla kan dökmeden, parlamento devreye sokulmalıdır” dediği öğrenildi.