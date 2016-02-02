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Fransız Basın Kulübü'nden destek: Gazetecilik bir suç değildir, Dündar ve Gül'e özgürlük

Basın çalışanları ve basın mesleğinin üzerindeki baskılara son verilmeli

02 Şubat 2016 23:03

Fransa'nın Strasbourg şehrinde bulunan Basın Kulübü'nün (Club de la Presse) balkonuna Can Dündar ve Erdem Gül'e destek olmak amacıyla Sınır Tanımayan Gazeteciler imzasıyla pankart asıldı. Gazeteciliğin suç olmadığı belirtilen pankarta "Can Dündar'a özgürlük" yazıldı.

Strasbourg'taki Basın Kulübü'nün balkonuna asılan pankartla Türkiye'de gazeteciler üzerindeki iktidar baskısı ve soruşturma ve tutuklamalara tepki gösterildi.

Fransız basınında da geniş yer alan eylemle bir kez daha Can Dündar ve Erdem Gül'ün derhal serbest bırakılması ve basın çalışanlarının, basın mesleğinin üzerindeki baskılara son verilmesi istendi.

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