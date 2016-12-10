Uluslararası Şeffaflık Ödülü Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından verilen 2016 Uluslararası Şeffaflık Ödülüne, medya kategorisinde Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker layık görüldü.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl medya kategorisinde, tüm gazetecilik yaşamı boyunca sürdürdüğü yolsuzluk karşıtı tutum ve çalışmalarıyla Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker ödüle layık görüldü. Sayın Toker'in kamu kaynaklarının toplumun yararına kullanılması adına; örtülü ödenek, çıkar çatışmaları, kamu ihaleleri, arazi ratları gibi konularda kaleme aldığı yazılar ve araştırmacı gazetecilik anlayışı, sivil toplum örgütleri ve tüm yurttaşlar için çok değerli ve önemlidir."