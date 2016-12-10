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Medya

Uluslararası Şeffaflık Ödülü Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e

"Toker'in araştırmacı gazetecilik anlayışı, sivil toplum örgütleri ve tüm yurttaşlar için çok değerli ve önemlidir"

10 Aralık 2016 18:30

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından verilen 2016 Uluslararası Şeffaflık Ödülüne, medya kategorisinde Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker layık görüldü.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl medya kategorisinde, tüm gazetecilik yaşamı boyunca sürdürdüğü yolsuzluk karşıtı tutum ve çalışmalarıyla Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker ödüle layık görüldü. Sayın Toker'in kamu kaynaklarının toplumun yararına kullanılması adına; örtülü ödenek, çıkar çatışmaları, kamu ihaleleri, arazi ratları gibi konularda kaleme aldığı yazılar ve araştırmacı gazetecilik anlayışı, sivil toplum örgütleri ve tüm yurttaşlar için çok değerli ve önemlidir."

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Uluslararası Şeffaflık Derneği2016 Uluslararası Şeffaflık ÖdülünemedyaCumhuriyet gazetesiÇiğdem Toker

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