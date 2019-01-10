Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği EPİVERON belgesini hazırladı

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, (UPSD) uzun süredir üstüne çalıştığı EPİVERON (Eser Piyasaya Verilme Onayı) belgesini hazırladı.

Dernek "EPİVERON" hakkında "Sanatçıların uzun zamandır kanayan birçok yarasına derman olabilecek nitelikte, sanatçıyı, sanat eserini elbette sanat severleri de koruma altına alabilecek, deyim yerindeyse sanat eserinin adeta pasaportu olabilecek bir belge" tanımını yaptı.

EPİVERON'u Piramid Sanat’ta 12 Ocak 2019 Cumartesi günü, 14.30-17.00 saatleri arasında kamuoyuyla paylaşacak olan dernek buluşmada, "Türk sanat ortamında birçok kereler tartışma konusu olan sahte eser, çalıntı eser, sanatçıları ve galericileri ağır şekilde mağdur eden -başta müzayede sunum fiyatları olmak üzere- her potansiyel gerginlik konularını ele almayı" hedefliyor.