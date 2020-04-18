Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısında konuşan Prof. Devi Sridhar: Aşı bulunmazsa olimpiyatları 2021'de dahi düzenlemek tehlikeli

Koronavirüs salgını dünya genelinde artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde 2 milyon 222 bin 831 vaka tespit edilmiş durumda. Toplam 154 bin 568 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken 570 bin 271 kişinin de iyileştiği açıklandı.

İnsan hayatını büyük ölçüde etkileyen salgının vurduğu bir diğer sektör de spor oldu. Birkaç istisna dışında hemen her ülkede spor karşılaşmaları askıya alındı veya ertelendi. Buna dünya çapında birçok organizasyon da dahil. 4 yılda bir düzenlenen ve bu yaz Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları da 2021'e ertelendi. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyat oyunlarının 2021'de düzenlenmesiyle ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

Edinburgh Üniversitesi'nde görev yapan ve Küresel Halk Sağlığı Bölüm Başkanlığı'nı yürüten profesör Devi Sridhar, 1 yıl ertelenen olimpiyat oyunlarının 2021'de dahi düzenlenmesinin tehlikeli olabileceğini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin dünyanın çeşitli ülkelerinden profesörlerinin katılımlarıyla düzenlediği video konferans toplantısına katılan Devi Sridhar, 2021'de düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için Koronavirüs aşısının bulunmasının şart olduğunu ifade etti.

Aşı bulunması şart

Devi Sridhar toplantıda şöyle konuştu:

"Dünyanın çeşitli yerlerinde aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz. En erken 1 - 1,5 yıla aşının bütün aşamalarının tamamlanabileceğini tahmin ediyorum."

"Aşı bu süre içinde bulunabilirse olimpiyatları düzenlemek gerçekçi olur. Aşı 2021'in ortalarında bulunamazsa olimpiyatların düzenlenmesi riskli olur. Bana göre imkansız olur. Şu anda yapmamız gereken şey sağlık çalışanlarına güvenip neler olacağını beklemek. Oyunların ertelenmesi doğru karardı. Risk devam ederse gerekli olan ekstra kararlar da alınmalı."

"Biz burada aşı bulunmazsa olimpiyatların tehlikeye gireceğini konuşuyoruz ancak öncelik insan hayatı. Aşı bu kadar uzun bir sürede bulunmazsa salgının boyutları daha da büyüyecek."

Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Japonya'da 9 bin 854 vaka tespit edildi

Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Japonya'da bugüne kadar 9 bin 854 vaka tespit edildi. 208 hasta hayatını kaybederken bin 12 kişi de iyileşti. Ülkede 6 Mayıs'a kadar OHAL ilan edilmiş durumda.

Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz 2021 - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.