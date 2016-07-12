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Kültür-Sanat

Uluslararası Müzeler Konseyi Başkanı Suay Aksoy oldu

Suay Aksoy, 4-5 Temmuz tarihlerinde Milano'da düzenlenen ICOM genel kurulda, başkanlığına layık görüldü

12 Temmuz 2016 21:30

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği başkanı Suay Aksoy, Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) 4-5 Temmuz’da Milano’da yapılan genel kurulunda ICOM Başkanlığına seçildi. Suay Aksoy, daha önce de ICOM Danışma Kurulu Başkanlığı yapmıştı.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Suay Aksoy’un ICOM yönetişimi içinde faaliyet göstermesi 2007'de Viyana Genel Konferansı’nda ICOM Uluslararası Kent Müzeleri Komitesi CAMOC'un Yönetim Kurulu’na seçilmesiyle başladı. 2010’da Şanghay Genel Konferansı’nda CAMOC Başkanlığı’na seçildi. Aksoy ayrıca ICOM’un 2010-2013 Stratejik Plan Komitesi'ne ve 2011-2013 döneminde ICOM Tüzük ve Kuralları Çalışma Grubu’na atanarak görev yaptı. Aksoy, 2013 yılında da Danışma Kurulu Başkanlığı’na getirilmişti.

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