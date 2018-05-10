Uluslararası kuruluşlar Merkez Bankası müdahaleleri ve Türk Lirası'ndaki son duruma ilişkin ne diyor?

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki zayıflığı devam ederken, Merkez Bankası'nın da sürece müdahaleleri sürüyor. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın dahlini 'nötr' ve 'hayak kırıklığında uğratıcı' olarak nitelendirirken, sürece de gereken hızda müdahalede bulunulmadığı eleştirisini yöneltiyor.

BloombergHT'nin haberine göre Nomura ve Rabobank'tan uzmanların Türk Lirası'nda son durum ve Merkez Bankası'nın tutumuna dair yorumları şöyle:

Londra'da Nomura International Plc stratejisti Henrik Gullberg, Türkiye politika yapıcılarının lira konusunda ne gibi tedbirler almayı planladığının netleşmesinin gereği göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin lira konusunda şu an için "nötr" bir duruş sergilediğini belirtti.

"Merkez'in açıklamalarında acil bir faiz artışına benzeyen herhangi bir şey gibi duyulmuyordu

Gullberg, "Her şeyi göz önünde bulundurursak, Merkez'in adımı hayal kırıklığına uğratıcıydı" dedi ve bankadan gelen açıklamanın eldeki araçların tümünün kullanılabilecek olduğunu gösterdiğini belirterek açıklamaya ilişkin, "acil bir faiz artışına benzeyen herhangi bir şey gibi duyulmuyordu" şeklinde yorum yaptı.

Nomura stratejisti, "Merkez'in alacağı tedbirler, GLP faizinde en az 200 bp'lik bir faiz artışı veya politika çerçevesinde sadeleştirmeye gidilmesi ile daha küçük bir faiz artışının birleştirilmesi gibi agresif olursa, lirada yeniden pozisyon önerebiliriz" ifadesini sözlerine ekledi.

"Merkez Bankası, 7 Haziran öncesi faiz artırmak durumunda kalabilir"

Rabobank'ın gelişen piyasa FX stratejisti Piotr Matys tarafından yazılan 10 Mayıs tarihli raporda, TCMB'nin hızlı bir şekilde davranmadığı ve faizleri en az 200 baz puan artırmaması durumunda TL'nin hassas kalmayı sürdüreceği yönündeki görüşün korunduğu belirtildi. Raporda, lira için şu an olumsuz olan ortamda, TCMB'nin faiz artırmak için 7 Haziran'daki toplantıyı bekleyemeyecek bir durumda kalabileceği ve düzenlenecek olağanüstü bir toplantıda faiz artışı duyurulabileceği kaydedildi.