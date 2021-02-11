Uluslararası insan hakları örgütü temsilcileri, hukukçular, yazarlar ve akademisyenlerden Erdoğan'a 'Gergerlioğlu' mektubu

Aralarında Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, uluslararası insan hakları örgütü temsilcileri, hukukçular, yazarlar ve akademisyenler olduğu birçok isim, 'çıplak arama' iddialarını gündeme getirdiği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "FETÖ'cü terörist" olarak hedef alınan HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile dayanıştığını açıkladı.

"İnsan hakları konusunda çaba gösteren kişi ve kurumlara ilişkin baskılar konusunda endişeli olunduğunun" belirtildiği açıklama şöyle:

"İnsan hakları kuruluşları, aktivistler, hukukçular, yazarlar, gazeteciler, politikacılar ve akademisyenler olarak bizler, bu mektubu Türkiye’de insan hakları konusunda bitmek bilmeyen bir çaba gösteren başta Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak üzere, bu amaç doğrultusunda çalışan kişi ve kurumlara karşı mevcut baskılar konusundaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz.

Bilindiği üzere, insan hakları aktivisti ve milletvekili olan Gergerlioğlu, önce Uşak Emniyet Müdürü sonrasında da AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ‘terörist’ suçlamasında bulunularak tehdit edilmiştir.

Uşak Üniversitesi’nde okuyan 23 kız öğrencinin, 31 Ağustos 2020 tarihinde gözaltına alındıktan sonraki 5 gün boyunca iki sefer çıplak aramaya maruz kalmış olmaları, toplumda infial yaratan bir haber olarak sosyal medyada yer almıştır. Sayın Gergerlioğlu, bu haberi Meclis’te de dile getirilerek hukuka aykırı şekilde yapılan çıplak arama uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunmuştur.

Çıplak arama uygulamasının sosyal medyada gündem olması üzerine, bu uygulamanın mağduru olan kadınlar, çektikleri videolar aracılığıyla yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşmışlardır. Bu paylaşımlar sonrasında çok sayıda insan hakları savunucusu, hiçbir şekilde insan onuruyla bağdaşmayan bu hukuksuzluğa tepki göstermek suretiyle, mağdurlara destek olmuştur.

Uşak Emniyeti tarafından sözde ‘güvenlik araması’ adı altında hem de iki kez yapılmış olan çıplak arama uygulaması, insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele yasağını ihlal etmektedir. Bununla ilgili etkili bir soruşturma yapılmasının gerekliliğine rağmen, konuyu Meclise taşıyan Ömer Faruk Gergerlioğlu suçlamalara maruz kalmıştır.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim" diyerek, Gergerlioğlu’nu hedef göstermiştir.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hedef alan şu açıklamayı yapmıştır; "Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilerle hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik… Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin, Türk Polisi burada!”

Bu açıklamanın ardindan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir. Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin" diyerek Gergerlioğlu’nu hedef almıştır.

Bunun hemen akabinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu ve çıplak arama konusunda tepkilerini ortaya koyan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı açıklaması yapmıştır.

Kamu görevlilerinin insan hakları savunucularına ve milletvekillerine kolay bir şekilde ‘terörist’ suçlamasında bulunması nedeniyle, uzun süredir devam eden kitlesel gözaltılar ve insan hakları ihlalleri konusunda ciddi endişe içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

İnsan hak ve özgürlüklerine inanan ve bu kapsamda mücadele eden kişi ve kurumlar olarak Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanında olduğumuzu belirtiyor ve başta Gergerlioğlu olmak üzere insan hakları savunuculuğu yapan kişilere kamu görevlileri, siyasiler ve savcılar tarafından yöneltilen tehditlere son verilmesini bekliyoruz."

TIKLAYIN - HDP'li Gergerlioğlu: Çıplak aramayı gündem ettim diye, utanmayıp hakkımda suç duyurusunda bulundular; Allah'a şükür ki arkamda devlet değil, millet var