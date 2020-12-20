HDP'li Gergerlioğlu: Çıplak aramayı gündem ettim diye, utanmayıp hakkımda suç duyurusunda bulundular; Allah'a şükür ki arkamda devlet değil, millet var

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı' açıklamasının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin "Allah'a şükür ki arkamda devlet değil, millet var, alnım açık. Hep beraber bu tacizi artık bitirelim, geri adım atmayalım" dedi.

Gergerlioğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemiş, "'Külotunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım' dendi ve yaptırdılar. Yazıklar olsun" demişti.

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Bu konuşmanın ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar" şeklinde konuşmuştu.

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Dün de Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

"Allah'a şükür ki arkamda devlet değil, millet var"

Gergerlioğlu, yaşananlara ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Topluma çağrımdır: Çıplak aramayı gündem ettim diye yalancılıkla suçlandım, iftiralara uğradım, bir de utanmayıp hakkımda suç duyurusunda bulundular. Allah'a şükür ki arkamda devlet değil, millet var, alnım açık. Hep beraber bu tacizi artık bitirelim, geri adım atmayalım."

Gergerlioğlu'nun paylaşımı kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.