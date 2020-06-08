Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde yarışacak yapımlar belli oldu

14-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı. Sekiz film arasında iki de Türk yapımı bulunuyor.

14 Haziran'da başlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde uzun metraj kategorisinde toplam sekiz film yarışacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanlığını üstlendiği yarışmanın adayları şunlar:

Sama için

2019'da Uluslararası Film dalında Oscar'a aday olan For Sama'nın (Sama İçin) yönetmenleri, Suriyeli Waad al Kateab ve Britanyalı Edward Watts. Belgesel, Suriye'deki iç savaşı genç bir annenin gözünden aktarıyor. Öyküsü anlatılan, bizzat Waad al-Kateab'ın kendisi. Genç kadın, Halep ayaklanması sırasında âşık olduğu, evlendiği ve Sama'yı doğurduğu zamanı ve bölgede yaşananları anlatıyor.

Gece yolcusu

Afgan yönetmen Hassan Fazili, Midnight Traveler'da (Gece Yolcusu), kendi hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Gece Yolcusu, 2015'te çektiği film yüzünden Taliban'ın başına ödül koyduğu Hassan Fazili'nin karısı ve iki kızıyla ülkeden kaçmak zorunda kalmasını ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Filmin tamamının cep telefonuyla çekildiğini belirtelim...

Omar ve biz

Maryna Er Gorbach ile eşi Mehmet Bahadır Er'in yönettiği Omar And Us (Omar ve Biz), Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli bir komutanın komşusunun hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlamasının ardından önyargılarıyla yüzleşmesini odağına alıyor. Pek çok festivalden ödüllere dönen filmde, Menderes Samancılar'la Cem Bender başrollerde, onlara Türkiye'de geçici göçmen olarak yaşayan oyuncular eşlik ediyor.

Kızım gibi kokuyorsun

Olgun Özdemir'in yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun (Scent Of My Daughter), tüm aile fertlerini Nice'teki IŞİD saldırısında kaybeden Beatrice, kendisiyle aynı acıyı yaşayan Suriyeli Hevi ve ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim'in duygusal ve etkileyici yol hikâyesini anlatıyor.

Oskar & Lilli

1979'daki İran İslam Devrimi sırasında ailesiyle ülkesini terk edip Avusturya'da yaşamak zorunda kalan İranlı yönetmen Arash T. Riahi'nin imzasını taşıyan Oskar & Lilli, Avusturya'dan anneleriyle sınırdışı edilmek istenen Çeçen mülteci çocuklar Oskar (8) ve Lilli'nin (13) acı dolu deneyimlerini aktarıyor.

Oğlum gibi

İtalyan yönetmen Costanza Quatriglio'nun filmi Just Like My Son (Oğlum Gibi), Taliban zulmünden kaçıp Afganistan'dan Avrupa'ya göçen iki kardeşin öyküsü...

Rafaël

Hollandalı yönetmen Ben Sombogaart'in gerçek olaylardan esinlendiği Rafaël, Arap Baharı yüzünden kaçtığı Hollanda'da kalabilmek için bir kuaförle evlenen Tunuslu Nazir'in sürükleyici öyküsünü seyirciyle buluşturuyor.

The Merger

Hollandalı yönetmen Mark Grentell'in imzasını taşıyan The Merger, hem onlara yeni bir hayat sağlamak hem de kulübünü kurtarmak için mültecileri takıma alan eski bir profesyonel futbolcunun yaşadıklarını beyazperdeye taşıyor...

TIKLAYIN - Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı oldu