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Yaşam

Uluslararası Gazeteci Federasyonu, kadın gazetecilere yönelik siber zorbalığa dikkat çekti

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan (IFJ) 25 Kasım Açıklaması

25 Kasım 2015 17:35

Uluslararası Gazeteci Federasyonu (IFJ), 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın gazetecilere yönelik siber zorbalığa dikkat çekti.

Bianet2in haberine göre,  IFJ Toplumsal Cinsiyet Konseyi, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı, kadın gazetecilere karşı şiddeti gündeme getirdi. Açıklamasında kadın gazetecilere yönelik artan siber zorbalığa ve tehditlere dikkat çeken IFJ, “Kadın gazetecilerin hedef gösterilmesinin nedeni çoğu kez bu meslekte kadın olmaları” dedi.

Çevrimiçi (online) medyanın olduğu dünyanın her yerinde, gazetecilere yönelik tehditlerin de olduğunu belirten IFJ şöyle devam etti:

“Söz konusu kadın gazeteciler olduğunda, araştırmalar gösteriyor ki, şiddet cinsel şiddete dönüşüyor bazen ailelerine de yöneliyor.”

IFJ, İngiltere Gazeteciler Sendikası ile Strathclyde’ın yaptığı çalışmayı hatırlatarak, gazetecilere yönelik net mezhepçi, ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik tacizlerin olduğunu belirtti.

Bazı kişilerin, tacizin etkisini yok sayıp bunun ifade özgürlüğü olduğunu iddia ettiğini belirten IFJ “İroniktir ki, bu tacizler ifade özgürlüğünü baskı altına almak için kullanılıyor, otosansürün artmasına sebep oluyor” dedi.

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