Uluslararası Enerji Ajansı: 2021 yılı karbon emisyon miktarı, ölçülmüş en yüksek ikinci seviyeye ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajansı, yıllık karbon emisyon miktarının, 2021 sonundan itibaren tarihin ölçülmüş en yüksek ikinci seviyesine ulaşacağını açıkladı.

Ajans, yayınladığı raporda pandemiyle beraber zayıflayan dünya ekonomisinin toparlanabilmesi için dökülecek çabanın, karbon salınımını tehlikeli miktarda yükselteceğinden duydukları endişeyi belirtti.

Ekonomik tahribatın altından kalkılabilmesi için özellikle Asya’da kullanılan kömür miktarının yüzde 4,5 artmasının, karbon salınımını ciddi oranda yükselteceği, salınımın en yüksek ölçüldüğü 2014 yılı seviyesine yükselebileceği belirtildi.

Yıllık ısınma artacak

Rapordaki bir diğer önemli detay da gezegenin yıllık ısınma miktarındaki artış. Uzun zamandır senelik 1,5 derecelik ısınmanın bu yıl üzerine çıkılabileceği, bunun da bir kıyamet senaryosu olarak görüldüğü uzmanlar tarafından belirtiliyordu. Bu seviyede bir karbon salınımı, yıllık ısınma artışını da arttıracak bir etken olarak görüldüğü için gezegenin geleceği açısından da ciddi bir sorun oluşturuyor.

Uzmanlar, ısınma ve karbon salınımı konusundaki tehlikeye karşı devletleri gerekli sorumlulukları almaya ve Paris anlaşmasının gereklerini yerine getirmeye çağırdı. Bunun yanında yenilenebilir enerjiye yönelik talebin artması ve pandeminin ikinci dünya savaşından beri yaşanan en az enerji talebini ortaya çıkarması, rapordaki olumlu detaylar arasında yer alıyor.