Uluslararası Distopya Kısa Film Festivali başlıyor

T24 Haber Merkezi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Üsküdar Belediyesi iş birliği, BKM Mutfak desteği ile Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Film gösterimleri ve panellerle dolu dolu geçecek olan festival, sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Kısa Film Yarışma Kategorisi’nde en iyi film ödülü için 8 aday

Bu yıl yönetmen Akın Güngör, Ege Üniversitesi Dr. Öğrt. Üyesi Zehra Cerrahoğlu ve kurgu yönetmeni Fırat Terzioğlu’nun 181 farklı ülkeden 200’e yakın başvuru arasından seçtiği 8 film Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda “En iyi Film Ödülü” için yarışacak. Başkanlığını yönetmen Babis Makridis’in üstlendiği, oyuncu Damla Sönmez, oyuncu Didem Balçım, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve film editörü Ali Aga’dan oluşan jüri karşısına çıkacak filmler arasında; Murat Uğurlu’nun “Tapınak”, Fehmi Öztürk’ün “Bir Annenin Sonatı”, Sengthe Vanh Bouapha’nın “The Bureau”, Gökalp Gönen’in “Lal”, George Georgakopoulos’ın “İfigeneia: No More Tears”, Aysun Karaosman’ın “Kauai”, Nadin Altekhina’nın “2040” ve Pierre Dugowson’ın “2030” filmleri yer alıyor.

Finalist filmlere gösterim telifi ödenecek

Direktörlüğünü Hatice Aşkın’ın yaptığı ve gösterimlerin Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşeceği Uluslararası Distopya Film Festivali’nin yarışma kapsamında birinciye 7.500 TL, ikinciye 5.000 TL ve üçüncüye 2.500 TL ödül takdim edilirken, dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

En iyi senaryoya 7 bin 500 TL ödül

Distopya türündeki kısa film projelerini desteklemek ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak amaçlı yapılan Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması’nda 5 senaryo dereceye girdi. Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Öğr. Gör. Volkan Budak ve yönetmen Tunahan Kurt’un 70’e başvuru arasından seçtiği 5 senaryo Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması’nda “En İyi Senaryo Ödülü” için yarışacak.

Başkanlığını yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği, oyuncu Fadik Sevin Atasoy, oyuncu Cansel Elçin, yapımcı Müge Özen ve yapımcı-dağıtımcı Marsel Kalvo’dan oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında; Görkem Arslan’ın “Apati”, Ersin Karahaliloğlu’nun “Ölemeyenler: Öteki Dünya Bileti”, Oktay Aydın’ın “Emülatör”, Mehmet Kanadlı’nın “Danışman” ve Yusuf Afacan’ın “Alışmak” yer alıyor.

Distopya türündeki kısa film projelerini desteklemek ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak amaçlı yapılan Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması’nda dereceye girecek film projesine En İyi Senaryo Ödülü olarak 7.500 TL fon sağlanacak.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmler “Uzun Metraj Film Seçkisi”nde

Direktörlüğünü sinema yazarı Kerem Akça’nın üstelendiği Uzun Metraj Film Seçkisi’nde bu yıl Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan Yuusuke Hirota’nın “Poupelle Of Chimney Town”, Jonathan Nossiter’ın “Last Words”, Matthew Eade’nin “A Black Rift Begins To Yawn” filmleri yanı sıra Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde” filmi yer alıyor. Festival açılışını Yuusuke Hirota’nın “Poupelle Of Chimney Town” ile yaparken kapanışı ise Jonathan Nossiter’ın “Last Words” ile gerçekleştirecek.

Distopya teorik ve eleştirel yaklaşımlar

Sinema severleri bir araya toplayacak olan Uluslararası Distopya Kısa Film Festivali’nde, Distopya Teorik ve Eleştirel Yaklaşımlar başlığı altında distopya konusu akademik olarak ele alınacak. “Distopyanın Tanım Sorunu”, “ Distopya Çağında Ütopyanın Peşinde - Distopyada Umut ve Toplumsal Cinsiyet” , “Distopya Yazınında Metinlerarası Diyaloglar” , “Eko-Distopyadan Kaçış Yolları” , “Çevresel Yıkıma Ütopik ve Distopik Yanıtlar” , “Sinemada Ütopyalar ve Distopyalar” , “Sinemada Distopik Unsurlar: Stanley Kubrick” ve “Tekno-Distopyada Kadın Temsili” gibi konularla distopya evreninin kapıları aralanacak.

Yapay zekâ ve teknolojik gelişmeler

Yapay Zekâ ve Teknolojik Gelişmeler programının da yer aldığı Uluslararası Distopya Kısa Film Festivali’nde, distopyalar evreninin yakından ilgilendiği konular konuşulacak. “Kök Hücre ve Genetik”, “İnsansız Otonom Araçlar”, “Dijital Rönesans Çağı” , “Kripto-Ekonomi ve Gelecek” , “Dijital Sanat ve Film Yapımcılığı” , “İnsansı Robotlar” ve “Dijital Sanatlar ve Film Yapımcılığı” gibi konuların konuşulacağı festival, distopya filmlerine merak duyan sinema severlerin ilgisini çekecek.

Feza Çaldıran ve Babis Makridis’ten Ustalık Sınıfı

11 Aralık günü saat 14:30’da gerçekleşecek olan ve iç distopik evrenin konuşulacağı ustalık sınıfında Babis Makridis engin tecrübelerini paylaşacak. Aynı gün saat 19:15’de ise Görüntü Yönetmeninin Sinematografik Yolculuğu başlıklı panel için ünlü yönetmen Feza Çaldıran sinema tutkunları ile buluşacak.

Geleceğin İnşası: Distopik Filmlerin Yapım ve Dağıtım Süreci

12 Aralık Pazar günü Future Talks programında Emre Oskay ve Serdar Can ile birlikte Distopik Filmlerin Yapım ve Dağıtım Süreci hakkında bilinmeyenler konuşulacak. Distopik filmlerin geleceğine dair bilgilerin aktarılacağı panel, bu konuya merak duyan izleyicilerle buluşacak.

Festivali’nde Onur Ödülü Alacak İsimler Belli Oldu

Bu yıl festivalde “Onur Ödülleri” “Hazal” filmindeki rolü ile 18. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, “Suyun Öte Yanı” ile 4. Ankara Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu”, 1996 yılında, Canan Evcimen İçöz’ün yönettiği “Solgun Sarı Bir Gül” filmiyle 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, ödülleri alan Meral Çetinkaya ile “Karşılaşma” filmiyle 2003 Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ,Çağan Irmak'ın yönettiği “Babam ve Oğlum” filmiyle 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri alan Çetin Tekindor’a takdim edilecek.