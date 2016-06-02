Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliği başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1-7 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan, İran, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’dan toplam 150 tiyatrocunun katılacağı Uluslararası 1. Dionysos Tiyatro Şenliği, kortej yürüyüşü ile start aldı.

Ellerindeki dövizlerle Salihli caddelerinde yürüyen tiyatrocular, Demokrasi Meydanı’nda “Merhaba” isimli tiyatro gösterisini sundu. Kortej yürüyüşü sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Uluslararası 1. Dionysos Tiyatro Şenliği Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Rasim Aşın, şenlikte usta tiyatrocular Turan Özdemir ve Doğan Yağcı’nın da yer aldığını dile getirerek, “Bu şehirde bir tiyatro şenliği var. Tiyatro sanatının doğduğu Dionysos topraklarında Türkiye tiyatro sanatçıları hep birlikte el ele verdik ve Salihli Sardes’te buluştuk. 1-7 Haziran tarihlerindeki şenlikte sizlerin karşınıza 5 farklı oyunumuzla çıkacağız. Hem tiyatro sanatçılarını hem de tiyatro severleri Salihli’ye, Sardes’e, Dionysos Tiyatro Şenliği’ne davet ediyorum ve sizleri bekliyorum. Siz yoksanız biz bir eksiğiz. Birlikte bir bütünün parçası olalım” dedi.