Uluslararası dans ve müzik grupları İstanbul'da

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da bir festival daha gerçekleşiyor. Dünyanın farklı köşelerinden müzik ve dans etkinliklerini İstanbul'a getiren Avrupa Kültür Başkenti Uluslararası Boğaziçi Festivali 27 Eylül'de son bulacak



Festival porgramı kapsamında yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özel bir proje olan All a Turca, İkitelli'de bulunan Sular Vadisi Amfitiyatrosu'nda ise Yavuz Bingöl ve Ermeni duduk virtiözü Civan Gasparyan'ın konserleri olacak



1 Eylül'de Makedon solist, besteci ve söz yazarı Esma Radzepova, Ensemble Teodosievski ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahneye çıkacak.



Grammy ödüllü İtalyan klasik müzik orkestrası Maggi Musicale Fiorentino 3 Eylül'de Zubin Mehta yönetiminde Aya İrini Müzesi'nde dinlenebilecek.



Abhazya Devlet Halk Dansları Topluluğu ise Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir sonraki gün dans performansı sergileyecek



5 Eylül'de Aya İrini Müzesi'nde Faslı şarkıcı Hassan Hakmoun'un konseri var. Aynı zamanda sintir (üç telli bas ut) ustası olan sanatçı, Universal Force ile Faslı kökenlerini Batı ve Afrika tarzına yaklaştıracak