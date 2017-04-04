Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu, Türkiye kongresini iptal etti

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Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY), 1 - 4 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan 36'ncı Uluslararası Kongresi'ni iptal etti. Çocuklar ve gençler arasında okuryazarlık kültürünü geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunan ve projeler üreten Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu, 75 ülkede temsil edilen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş.

Kurul başkanı Wally De Doncker, Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında, kongre programı Türkiyeli meslektaşlarının dört yıllık çabaları sonucunda hazırlanmış olsa da, “ellerinde olmayan sebeplerden ötürü” bu kararı aldıklarını belirtti. Yayınevlerinin kapatılması, yazar ve gazetecilerin tutuklanması gibi ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan durumların ve politik atmosferin de alınan kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu, UNESCO ve UNICEF’te özel statüsü bulunan bir kurum. 1953 yılında İsviçre’nin Zürih şehrinde çocukların okuryazarlık hakları için mücadele eden Jella Lepman tarafından kurulan topluluk, farklı kültür ve milletlerden çocuklar arasında köprü kurmayı hedefleyen projelere de imza atıyor.

Wally De Doncker, basın toplantısında İstanbul’daki kongrenin iptali üzerine, kurulun iki yıllık kongre döngüsü göz önünde bulundurularak, kongrenin yapılabileceği yeni ülkenin Nisan ayı içerisinde duyurulması üzerine çalıştıklarını da sözlerine ekledi. De Doncker, kurulun 2022 Dünya Kongresi’nin ise Malezya'nın Putrajaya şehrinde düzenleneceğini duyurdu.