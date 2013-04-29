Uluslararası Caz Günü kutlamaları 30 Nisan'da gerçekleştirilecek

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock, TC Dışişleri Bakanı

Ahmet Davutoğlu ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından, bu yıl ikincisi kutlanacak Uluslararası Caz Günü’ne İstanbul’un ev sahipliği yapacağı açıklandı.

UNESCO ile Thelonious Monk Caz Enstitüsü tarafından, geçen yıl tüm dünyada düzenlenmeye başlayan Uluslararası Caz Günü, bu yıl 30 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti işbirliği ve İstanbul Caz Festivali’nin yerel ortaklığı ile İstanbul’da kutlanacak. Ana sponsorlar Akbank ve Garanti Bankası’nın yanı sıra Jaeger-LeCoultre ile Microsoft’un katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe internet yayın sponsoru Vodafone ile teknolojik ürünler sponsoru Arçelik de destek veriyor.

Uluslararası Caz Günü programını tanıtmak üzere, 29 Nisan Pazartesi sabahı Topkapı Sarayı’nın avlusunda bulunan Karakol Restaurant’ta bir basın toplantısı düzenlendi. İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin’in moderatör olarak yer aldığı toplantıda, UNESCO Dış ilişkiler Direktörü Neil Ford, TC Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Dairesi Başkanı Cem Kahyaoğlu, Thelonious Monk Caz Enstitüsü Başkanı Tom Carter ile etkinliğin ana sponsorları Akbank’tan Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü ve Garanti Bankası’ndan Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Elif Güvenen birer konuşma yaptı.

Toplantı UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock ve Uluslararası Caz Günü Konseri’nin müzik direktörü

John Beasley’nin yanı sıra konsere katılacak sanatçılardan Terence Blanchard, Robert Glasper, Al Jarreau, John McLaughlin, Marcus Miller, Thelonious Monk Jr., Lee Ritenour ve Wayne Shorter’ın konuşmalarıyla devam etti. Müzisyenler, etkinliğin içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Uluslararası Caz Günü kutlamaları 30 Nisan’da tüm gün şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek



Uluslararası Caz Günü kutlamaları kapsamında, 30 Nisan Salı günü İstanbul’da, gün boyunca kentin farklı mekânlarına yayılan konserler, konferanslar, paneller, ustalık dersleri, caz atölyeleri, film gösterimleri ve sergiler düzenlenecek. Etkinlikler, 30 Nisan Salı sabahı 09.30’da Galatasaray Lisesi’nde UNESCO Genel Direktörü Irina Bokava ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock’un katılımıyla gerçekleştirilecek açış konuşmalarıyla başlayacak. Gün boyu devam edecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Aynı akşam, Aya İrini Müzesi’nde dünyaca ünlü müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek konser ise www.jazzday.com adresi ile UNESCO (www.unesco.org), ABD Dışişleri Bakanlığı ve Thelonious Monk Caz Enstitüsü (www.monkinstitute.org) internet sitelerinden tüm dünyada canlı olarak izlenebilecek.

Bilet satışının olmayacağı konser ayrıca etkinliğin internet yayın sponsoru Vodafone ile teknolojik ürünler sponsoru Arçelik’in destekleriyle Caddebostan Parkı ve Tepebaşı Meydanı’na kurulacak dev ekranlardan da canlı olarak yayımlanacak.