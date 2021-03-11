Uluslararası Basın Enstitüsü'nden "Pandemi gölgesinde gazetecilik" paneli:  Covid-19 pandemisinin bağımsız medya üzerindeki etkileri neler oldu?

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), "Pandemi gölgesinde gazetecilik" başlıklı panelinde IPI Ulusal Komite Üyesi İpek Yezdani, gazeteci İpek Özbey ve T24 kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Covid-19 pandemisinin Türkiye'de bağımsız medya üzerine etkisini araştırmak için yapılan IPI çalışmasının bulgularını konuşacak.

IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği panel Türkiye’de ilk resmî vakanın açıklandığı 11 Mart’ın birinci yıldönümünde (bugün) saat 16.00’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

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