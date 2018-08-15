Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin tek opera ve bale festivali olan Uluslar arası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül\'de Giacomo Puccini\'nin ölümsüz eseri \'Turandot\'un operasıyla başlayacak.

​Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye\'nin ilk opera bale festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya\'daki 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda 4 Eylül\'de başlıyor. 1994\'ten bu yana Aspendos Antik Tiyatrosu\'nun mistik atmosferinde gerçekleşen festivalin açılışı Giacomo Puccini\'nin \'Turandot\' operasıyla yapılacak. Açılış eserini Ankara Devlet Opera ve Balesi sahneleyecek.

Rusya\'nın dünyaca ünlü Bolşoy Balesi\'nin de katılacağı festivalde, 10 Eylül Pazartesi Ankara Devlet Opera ve Balesi \'Zorba\' operasını sahneleyecek. 13 Eylül Perşembe günü Bolşoy Bale Gala Gecesi ile devam edecek festival, 18 Eylül\'de Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balelerinin ortak sahneleyeceği Giuseppe Verdi\'nin \'Aida\' operasıyla sona erecek.

Festivalin tüm temsilleri saat 21.00\'de başlayacak.

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