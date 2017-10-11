T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin jürisi açıklandı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin jürisi açıklandı

11 Ekim 2017 14:57

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin jürisi açıklandı.
Bu yıl 21-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan, artistik direktörlüğünü Mike Downey\'nin üstlendiği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin jüri başkanlığını Filistinli yönetmen Elia Suleiman yapacak. Festivalin jüri üyeliğine ise, Rebecca Lenkiewicz, Kjartan Sveinsson, Fadik Sevin Atasoy ve Karim Ainouz seçildi.
Jüri üyelerinden Rebecca Lenkiewicz, \'Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı\' ile \'En İyi Senaryo\' ve \'En İyi Film\' dallarında Avrupa Film Ödülü\'ne layık görülen \'Ida\' filminin senaristlerinden. Kjartan Sveinsson ise birçok film müziğine imza atan dünyaca ünlü besteci, müzisyen ve icracı olarak dikkati çekiyor. Jürinin tek Türk üyesi Fadik Sevin Atasoy ise, ABD\'deki ilk resmi Türk tiyatrosunun kurucularından. Yapımcı ve yazar kimliğiyle öne çıkan ödüllü oyuncu, Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncusu merhum Sönmez Atasoy\'un da kızı. Yönetmen Karim Ainouz ise filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde aldığı sayısız ödülle dikkati çekiyor.

　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHA ANTALYA Büyükşehir BelediyesiUluslararası Antalya Film FestivaliBuEkimMike DowneyFilistinliElia SuleimanFestivalinRebecca Lenkiewicz Kjartan Sveinsson Fadik Sevin AtasoyKarim AinouzJüriRebecca LenkiewiczDilde En

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24