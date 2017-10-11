ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin jürisi açıklandı.

Bu yıl 21-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan, artistik direktörlüğünü Mike Downey\'nin üstlendiği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin jüri başkanlığını Filistinli yönetmen Elia Suleiman yapacak. Festivalin jüri üyeliğine ise, Rebecca Lenkiewicz, Kjartan Sveinsson, Fadik Sevin Atasoy ve Karim Ainouz seçildi.

Jüri üyelerinden Rebecca Lenkiewicz, \'Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı\' ile \'En İyi Senaryo\' ve \'En İyi Film\' dallarında Avrupa Film Ödülü\'ne layık görülen \'Ida\' filminin senaristlerinden. Kjartan Sveinsson ise birçok film müziğine imza atan dünyaca ünlü besteci, müzisyen ve icracı olarak dikkati çekiyor. Jürinin tek Türk üyesi Fadik Sevin Atasoy ise, ABD\'deki ilk resmi Türk tiyatrosunun kurucularından. Yapımcı ve yazar kimliğiyle öne çıkan ödüllü oyuncu, Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncusu merhum Sönmez Atasoy\'un da kızı. Yönetmen Karim Ainouz ise filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde aldığı sayısız ödülle dikkati çekiyor.