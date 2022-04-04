Uluslararası Af Örgütü: Cemal  Kaşıkçı cinayetinde cezasızlık ve haksızlık yolu seçilmemeli, henüz geç değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmekle suçlanan Suudi Arabistan vatandaşı 26 firari sanığın yargılamasının durması ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesi konusunda hükümetin olumlu görüş vereceğini açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, “Cemal Kaşıkçı cinayetinde cezasızlık ve haksızlık yolu seçilmemeli” açıklamasını yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard konu hakkında şunları söyledi:

“Bu talebin dile getirildiği gün, üç yılı aşkın süredir Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin sağlanması adına mücadele edenler için kara bir gündür.

Türkiye, topraklarında işlenen bir cinayete ilişkin davayı devretmekle bu davayı bilerek ve isteyerek cinayetin sorumluluğunu taşıyanlara iade etmiş olacak. Halbuki Suudi Arabistan sistemi Türkiye savcısıyla işbirliği yapmakta defalarca başarısız oldu ve adaletin bir Suudi mahkemesi eliyle gelmeyeceği çok açık.

Türkiye’nin bu tüyler ürpertici cinayette adaletin sağlanması gerektiği ve bu davanın asla siyasi hesaplara ve çıkarlara alet edilemeyeceği taahhütlerine ne oldu?

Hükümet yargılamanın durması yönünde görüş verirse bu, Cemal için adaletin tam tersini, yani cezasızlığı garanti eder. Uluslararası Af Örgütü, kişilerin gıyabında yargılandığı davalardan kaygı duyuyor olsa da, Adalet Bakanı cezasızlığın ve haksızlığın önünü açtı. Yine de bu yanlış düşünceyi kararla tersine çevirmek için henüz geç değil.”

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