Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Eylül'de düzenlenecek

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptığı yazılı açıklamada "Adana'nın ve Türkiye'nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinemamıza ve sanata desteğimiz artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Festivalde geleneksel yarışma bölümleri olan 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması', 'Uluslararası Kısa Film Yarışması', 'Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması' ve 'Adana Kısa Film Yarışması'nın yanı sıra; dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler de yer alacak.

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine 18 Haziran 2021 tarihi itibariyle festivalin internet sitesinden ulaşılabilecek.