Uluslar Ligi'nde küme düşen Türkiye'nin yeni rakipleri

Uluslar Ligi'nde B Grup 3'te Türkiye, Macaristan'a 2-0 yenilerek küme düştü. Milli Takım, C Ligi'nde Faroe Adaları, Cebelitarık, Lüksemburg gibi takımlarla mücadele edecek.

Macaristan'a ilk maçta olduğu gibi yine kaybeden Milliler, Sırbistan'ın Rusya'yı beklenmedik şekilde 5-0'lık skorla geçmesiyle B Ligi'nden C Ligi'ne düştü. Ay Yıldızlılar eğer bu maçı kazansaydı gruptan lider olarak çıkmanın yanı sıra Dünya Kupası için play-off oynama şansını da elde edecekti. Sırbistan ikili averajda Milli Takım'ın önünde olduğu için bu galibiyetle grup sonunculuğundan kurtulmuş oldu.

Son maçların ardından gruptaki sıralama şu şekilde oluştu:

1. Macaristan 11 puan

2. Rusya 8 puan

3. Sırbistan 6 puan

4. Türkiye 6 puan

C Ligi'ndeki takımlar

Türkiye, Faroe Adaları, Cebelitarık, Lüksemburg, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Beyaz Rusya, Litvanya

TIKLAYIN | Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!