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Spor

Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!

Türkiye, deplasmanda rakibine 2-0 yenilerek grubun son sırasına geriledi

19 Kasım 2020 00:44

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan deplasmanına liderlik hesaplarıyla giden A Milli Futbol Takımı, hayal kırıklığı yaşadı. Macaristan'a 2-0 yenilen Ay Yıldızlılar, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yenmesinin ardından C Ligi'ne düştü.

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