Ulusal karantina işe yaradı; Fransa'da virüsün bulaşma kat sayısı 1'in altına düştü

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları sonrasında virüsün bulaşma kat sayısı olan R sayısının 1'in altına düştüğünü açıkladı. Ülkedeki günlük vaka sayısı 16 bin bandına indi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede kasım başından beri uygulanan ulusal karantina önlemiyle ilgili son durumu video konferans üzerinden paylaştı. Veran, karantina sayesinde virüsün bulaşma katsayısının 0.65'e düştüğünü açıkladı. Günlük Koronavirüs vakalarının 16 bin bandında seyrettiğini söyleyen Veran, günlük 5 bin hedefine bir hafta sonra ulaşabileceklerini söyledi.

Veran, "Pandemiyi henüz arkamızda bırakmadık. Rahatlamadan başarıya ulaşmalıyız" dedi.