Ulusal Basın Kulübü: Can Dündar’a terör soruşturması demokrasiye aykırı

Ulusal Basın Kulübü (National Press Club-NPC), Cumhuriyet gazetesine ve Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a soruşturma açılmasını kınadı. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan NPC, Türk hükümetini, medyanın haber değeri bulunan olayları yayınlamasına izin vermeye çağırdı.

NPC’nin açıklaması şöyle:



"Cumhuriyet Gazetesi’nin IŞİD’e götürüldüğü iddia edilen silahlara ait yayınladığı video ve fotoğraflara yayın yasağı getirildiğine dair haberler aldık. Ayrıca, savcıların Cumhuriyet Gazetesi ve gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında terör soruşturması başlatıldığını öğrendik.



"Bunlar rahatsız edici iddialar. Türkiye’nin medyaya agresif davranan kötü bir geçmişi var. Türkiye’den gelen bu haberlerde daha fazla berraklık arıyoruz. Türk hükümetini, seçkin gazetelerin haber değeri olan öğeleri yayınlamasına izin vermeye çağırıyoruz. Eğer IŞİD’e götürülmek üzere sınırı geçen silah dolu tırlar varsa ve bu silahlara ait video ve fotoğraflar varsa bunlar paylaşılmalıdır ki gerçekler bilinsin ve sınır daha güvenli hale getirilebilsin. Görüntülerin yayınlanmasını engellemek ve bunları yayınlayan gazete ve genel yayın yönetmenine yönelik soruşturma başlatmak özgür ve demokratik bir topluma ulaşmak için doğru yol değil."