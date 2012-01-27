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Politika

'Uludere'yi bir de İsrail Büyükelçisi'ne sorun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 34 köylünün hayatını kaybettiği Uludere olayı konusunda...

27 Ocak 2012 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 34 köylünün hayatını kaybettiği Uludere olayı konusunda üstü kapalı cevaplar veren ABD Büyükelçisinin açıklamalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ''Uludereyi bir de İsrail'e sorun'' imasında nulundu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu , "Amerikan Büyükelçisi'ne Uludere'yi sormuşlar. Cevabını üstü kapalı vermiş. Basın mensuplarına bir önerim var... Bir de gidin İsrail Büyükelçisi'ne sorun, belki açık bir cevap alırsınız'' dedi. 
 

İşte Ricciardone'nin sözleri: 

"ABD, Türkiye’nin hedef seçimi sürecine dahil değildir. Uludere’de hedef seçimi konusunda hiçbir şey yapmadık. Biz PKK’ya karşı istihbarat desteği sağlıyoruz. Fakat hedef belirleme tamamıyla Türkiye’ye bağlı bir konudur. Türkiye, hedef belirlerken kendi yeteneklerini kullanıyor. Kimse savaşta mükemmel bilgiye sahip değildir. Biz de eksik bilgi nedeniyle hata yapıyoruz. Bu normal. Geçmişte bu yüzden özür dilemiştim. Bu durum da trajik bir hataydı. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarıyla hiçbir ilgimiz yok. PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığına karşı çalışıyoruz. Roj TV sustu. Türkiye için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.






 

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