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Uludere katliamı dosyası özel yetkili savcılığa gönderildi

Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı, 34 köylünün yaşamını yitirdiği hava harekâtıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı görevsizlik kararıyla özel yetkili Diyarbakır Başsavcılığı’na gönderdi.

28 Şubat 2012 13:21

 

 
T24 - Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı, 34 köylünün yaşamını yitirdiği hava harekâtıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı görevsizlik kararıyla özel yetkili Diyarbakır Başsavcılığı’na gönderdi. Gerekçede ise olayın örgütlü suçlarla ilgili soruşturmaları yürütmekle yetkili özel yetkili savcılığın görev alanına girdiği anlatılırken “hangi örgüt” olduğu noktasında değerlendirme yapılmaması dikkat çekti.
 
İlhan Taşçı'nın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Diyarbakır Başsavcılığı yetkilileri, evrakın kendilerine ulaştığını belirtirken “Görevsizlik kararında neden örgütlü suçlara bakmakla görevli savcılığın görev alanına girdiği belirtilmemiş” değerlendirmesini yaptı.
 
Uludere’de 34 köylünün yaşamını yitirdiği olayın ardından Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında soruşturma başlatmıştı. Olayın yaşandığı 29 Aralık 2011 tarihli olay yeri keşif tutanağı da soruşturmayı yürüten savcıların köylülerin yaşamını yitirdiği bölgeyi “kuşbakışı inceledikleri”ni ortaya koymuştu. Aradan geçen 2 aya karşın askeri ya da sivil hiçbir yetkilinin ifadesine başvurmayan Uludere Başsavcılığı olayla ilgili “görevsizlik” kararı verdi. Soruşturma dosyasının Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği’ne gönderilmesi, olayın “örgütlü suçlarla ilgili soruşturmaları yürütme yetkisi bulunan özel yetkili savcılığın görev alanına girdiği” gerekçesine dayandırıldı. Ancak kararda, neden olayın örgütlü suçları soruşturmaya yetkili savcılıkça yürütülmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
 
Savcılıklar, “görevsizlik” kararı verirken neden bu kararı aldıklarını hukuksal gerekçeleriyle kararlarında irdeliyorlar. Dosyanın ellerine ulaştığını bildiren Diyarbakır Başsavcılığı kaynakları ise gelen evrakta olayın neden örgütlü suçlara bakan savcılığın görev alanına girdiğine ilişkin değerlendirme bulunmadığına işaret etti. Başsavcılık kaynakları, “Görevsizlik kararı bizim klasik anlamda anladığımız, bildiğimiz bir görevsizlik kararı değil. Neden özel yetkili savcılığın görev alanına girdiği de belirtilmiyor. Bizde de bir soruşturma olduğu biliniyordu. Bu nedenle daha etkin bir soruşturma için dosya bize gönderilmiş olabilir” dedi.
 
 

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