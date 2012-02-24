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İşte Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Uludere raporu

Türkiye Psikiyatri Derneği, Uludere katliamının tanıkları ve yakınlarıyla görüştü ve psikososyal gereksinim belirleme raporu yayımladı.

24 Şubat 2012 13:44

 

 
T24 - Hüseyin Akkaş
 
Türkiye Psikiyatri Derneği, Roboski (Ortasu) ve Bêjû (Gülyazı) köylerinde 34 kişinin öldürüldüğü Uludere katliamının tanıkları ve yakınlarıyla görüşerek psikososyal gereksinim belirleme raporu yayımladı. Bombardıman sırasında bazı küçük çocukların katırların altına saklandığına dikkat çekilen raporda, olay sonrası çocukların okula gitmek istemediği ve asker görünce saklandığı kaydedildi.
 

'Abimi askerler öldürdü'

 
Raporda, saldırıda abisini kaybeden 8 yaşındaki kız çocuğundan aktarılan “Benim abim ölmüş. Yani askerler öldürdü. Gitti kendine mazot alacaktı. Askerler öldürdü. Bir daha gelemeyecek yani. Sanki kapıdan gelecekmiş gibi. Özlüyorum. İnanamıyorum” sözleri benzer ayrıntılı görüşme kayıtlarına da yer verildi.
 

Cemaat yardımını reddettiler

 
Yakınlarını kaybeden köylülerin, özür dilemeyen devletin tazminat teklifinin yanısıra, "Şırnak Valisi eşliğinde gelen bir cemaat temsilcisinin yardım önerisini de reddettikleri" vurgulandı.
 
 
 

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