Uludağ'da telesiyej arızası; çok sayıda kişi mahsur kaldı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da telesiyej arızası nedeniyle 11 kişi mahsur kaldı. Eksi 15 derecede 1,5 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalanlar kurtarıldı. 2 kişi Uludağ’daki 112 Komuta Merkezi’ne götürülürken, diğer kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uludağ İkinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren bin 800 metre uzunluğundaki telesiyejde saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. 6 telesiyejin durması üzerine 11 kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri, gönderildi. Kar fırtınası ve sisin hakim olduğu bölgede mahsur kalan 11 kişi, telesiyejin el yardımıyla zirvedeki son durağa çekilmesiyle kurtarıldı.

11 tatilci vakit geçmeden burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. 2 kişi tedbir amacıyla Uludağ’da bulunan 112 Komuta Merkezi’ne götürülürken, 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (BURSA/DHA)