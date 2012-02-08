Uludağ'da kaybolan genç son anda kurtarıldı

T24 - Yarıyıl tatili nedeniyle geldiği Uludağ’da, yoğun siste yönünü kaybedip kaybolan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Yiğit Bilal Makine, donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Susuz kaldığı için kar yiyen genç, adeta can pazarının yaşandığı bir kurtarma çalışmasının ardından oteller bölgesine getirildi. Kaybolduğu anda arkadaşlarında twitter’dan, "Hakkınızı helal edin" diye mesaj gönderen Yiğit Bilal Makine, "ikinci hayatımı yaşıyorum" dedi.





İstanbul Ticaret Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Yiğit Bilal Makine, yarıyıl tatilini fırsat bilerek önceki gün snowboard yarışmalarına katılmak üzere arkadaşlarıyla birlikte Uludağ’a geldi. Otele yerleşen Yiğit Bilal Makine, dün saat 14.00’te yarış öncesi idman yapmak için snowboardını alarak piste çıktı. Kar kalınlığının 2 metre 20 santim, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, Kuşaklıkaya’dan kaymak isteyen Yiğit Bilal Makine, bir anda bastıran ve görüş mesafesinin 2 metreye kadar düşmesine neden olan sis yüzünden yönünü kaybedip Kuşaklıkaya’nın güney yamacında kayboldu.

twitter'dan 'hakkınızı helal edin' mesajı



Oteller bölgesine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda ağaca çarpıp dere yatağına düşerek kara saplanan genç önce jandarmadan yardım istedi. Sis yüzünden, "Bana ulaşamayacaklar ve burada donarak öleceğim" korkusu yaşayan Makine, arkadaşlarına Twitter’dan "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj attı. Daha sonra cep telefonunun şarjı biten Makine ağlamaya başladı. Bulunduğu yerde sürünerek kurtulmaya çalışan Yiğit Bilal Makine’ye, cep telefonu sinyallerini takip eden jandarma 5 kar motoru ve 10 kişilik ekiple iki saat sonra yürüyerek ulaştı.

Susuzluktan kar yedi



Yerde sürünür halde bulunan Yiğit Bilal Makine, yamaç olduğu için getirilemeyen kar motorlarına 3 kilometre yol yürüdükten sonra getirildi. Yolda can pazarı yaşayan ve susuzluktan kar yiyen genç önce kar motoruna taşındı buradan oteller bölgesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadesi alınan Yiğit Bilal Makine, kendisini kurtaran jandarmaya ağlayarak teşekkür etti.



DHA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Makine, "Öleceğimi zannettim. Çok korktum. Bilmediğim bir bölgede kayboldum. Bağırarak yardım istidim. Sesimi duyuramadım. Kara saplandım. Ayaklarım donmak üzereydi. Kendimden tam geçmeye başladığım esnada jandarma beni kurtardı" dedi.



Kendisine jandarmada sıcak içecek ve çikolata ikram edilen Yiğit Bilal Makine, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte oteline döndü.

