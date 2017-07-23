Uludağ'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk 18 saat sonra bulundu

Bursa Uludağ'da kaybolan Katar'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen 9 yaşındaki çocuk bulundu.

Katar'dan Türkiye'ye gelen Mansouri ailesi Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yemek yedi. İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri esnada 9 yaşındaki İbrahim Najib el Mansouri'nin olmadığını fark eden aile bir süre çevrede çoçuğu aradı.

Aile Mansouri'yi bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekiplere çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi de termal kameralarla destek vermiş, 12 kişilik jandarma asayiş ekibi ise Sarıalan bölgesindeki bungalov evleri kontrol etmişti.