T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uludağ'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk 18 saat sonra bulundu

Bursa Uludağ'da kaybolan Katar'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen 9 yaşındaki çocuk bulundu

23 Temmuz 2017 22:25

Bursa Uludağ'da kaybolan Katar'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen 9 yaşındaki çocuk bulundu.

Katar'dan Türkiye'ye gelen Mansouri ailesi Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yemek yedi. İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri esnada 9 yaşındaki İbrahim Najib el Mansouri'nin olmadığını fark eden aile bir süre çevrede çoçuğu aradı.

Aile Mansouri'yi bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 

Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekiplere çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi de termal kameralarla destek vermiş, 12 kişilik jandarma asayiş ekibi ise Sarıalan bölgesindeki bungalov evleri kontrol etmişti.

ETİKETLER

KatarçocukkayıpbulunduBursaUludağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24