Uludağ Üniversitesi'nde kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı

Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, UÜ Merkez Kütüphanesi önündeki iki grubun tartışması, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında diğer grup tarafından kovalanan öğrencilerden bazıları bir otele sığındı.

Bunun üzerine, otel önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Diğer grubun ayrılması üzerine, oteldeki 7 öğrenci gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan 2 kişi, UÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.