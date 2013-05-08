T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uludağ Üniversitesi'nde kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı

Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önündeki iki grubun tartışması, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü

08 Mayıs 2013 01:44

Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, UÜ Merkez Kütüphanesi önündeki iki grubun tartışması, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında diğer grup tarafından kovalanan öğrencilerden bazıları bir otele sığındı.

Bunun üzerine, otel önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Diğer grubun ayrılması üzerine, oteldeki 7 öğrenci gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan 2 kişi, UÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

uudağ üiversitesikavgagözlatıyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24