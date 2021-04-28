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Kültür-Sanat

Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi 9,75'in fragmanı yayınlandı

"Ezel", "Karadayı" gibi dizilerle adını duyuran Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi "9,75", İstanbul Film Festivali'nde Türkiye galasını yapacak.

28 Nisan 2021 10:34

Mehmet Eroğlu'nun "9,75 Santimetrekare" adlı romanından uyarlanan ve Uluç Bayraktar'ın yönettiği 9,75 filminin ilk fragmanı yayınlandı. Nejat İşler'in başrolünü üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar ve Ercan Kesal yer alıyor.

"Ezel", "Karadayı" gibi dizilerle adını duyuran Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi "9,75", İstanbul Film Festivali'nde Türkiye galasını yapacak.

"9,75", 20 - 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ulusal yarışmadaki 13 filmden biri olacak.

Bangladeş'te Dhaka Uluslararası Film Festivali'nde yarışan "9,75"in başrol oyuncusu Nejat İşler 'en iyi erkek oyuncu' ödülüne layık bulunmuştu.

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