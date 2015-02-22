Ülkücülerin yürüyüşünde kavga, 3 HDP'li yaralandı

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için Erzurum'da bir araya gelen ülkücüler, kılınan gıyabi cenaze namazının ardından HDP il binasına doğru yürümek isteyince polis barikatıyla karşılaştı. Burada ülkücü grupla, toplanan yaklaşık 200 HDP'li karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede 3 HDP'li yaralandı.

Atatürk Üniversitesi Bilim Anıtı önünde öğlen saatlerinde toplanan yaklaşık 1000 ülkücü, dev Türk bayrağı açarak sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılan yürüyüşün ardından Lala Paşa Camisi önüne giden yaklaşık bin kişilik grup burada ikindi namazının ardından Fırat Yılmaz Çakıroğlu için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan namaz sonrası tekbir getirip slogan atarak yürümeye devam eden grup, saat 15.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi'ndeki HDP il binasının olduğu Mahallebaşı Semti'ne yürümek isteyince polis barikatıyla karşılaştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Turgay İpek'in haberine göre, kalkanlarla grubun geçişine engel olmaya çalışan polis ile gruptakiler arasında gerginlikler çıktı. Bu sırada parti binası önünde de HDP'liler toplandı. Yaklaşık 200 HDP'li de ülkücülere tepki gösterip, sloganlar attı. HDP'lilerle ülkücüler zaman zaman polislerin engellerine rağmen karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede 3 HDP'li yaralandı.

Bir süre devam eden olayların saat 18.20 sıralarında grupların dağıtılmasıyla sona erdi.