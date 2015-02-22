HDP Sincan İlçe Örgütü'ne saldırı, 5 yaralı

Ankara'da HDP Sincan İlçe Örgütü binasına, sabah saatlerinde giren 20 kişilik ülkücü bir grup saldırıda bulundu. Sabah saatlerinde ilçe yöneticilerinin binayı açmasının ardından binaya gelen 3 kişi bir müddet oturdu. İlerleyen dakikalarda ise partiye gelen 20 kişilik ülkücü grup ucunda demir bulunan sopalarla, saldırı gerçekleştirdi.

Parti binasında maddi hasar da meydana geldi. Evrensel'de yer alan habere göre, saldırı sırasında binada bulunan HDP Sincan İlçe Eş Başbakanı Akif Özaldı ile parti yöneticileri Hacı El, Ramazan El, Celal Katmankaya ve Sibel Yılmaz, çeşitli yerlerine aldıkları darp nedeniyle yaralandı. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmazken, hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Saldırıyı gerçekleştiren ülkücü grubun, parti binasının girişine kırmızı boyalarla İzmir'in Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada yaşamını yitiren ülkücü öğrenci Fırat Çakıroğlu'nun isminin yazdığı görüldü. Saldırı sırasında polisi aradığını kaydeden yöneticilerden Sibel Yılmaz, polislerin ekiplerinin orada olduğunu söylediğini ancak olaydan yarım saat sonra polisin saldırı yerine geldiğini kaydetti. Saldırıyı gerçekleştiren grup ayrıca, partilileri "Sizi burada yaşatmayacağız" tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Parti yöneticileri Kobanê halkı ile dayanışmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan 4 bin 600 TL'nin de saldırıyı gerçekleştiren grup tarafından çalındığını öne sürdü.