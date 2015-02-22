İstiklal Caddesi'nde karşıt gruplar arasında gerginlik

Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda toplanan Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları üyesi bir grup, 23 yıl önce Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal edişini ve Hocalı köyünde yapılan katliamı ve Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesini protesto etti. Saat 14.00'da Galatasaray'da toplanan eylemciler dev Türk bayrağı açarak “Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" “Her şey Vatan İçin" şeklinde slogan attı. Eylemciler Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıdı.



Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, “Vatan toprağımız Hocalı 20 yılı aşkın bir süredir Ermeni işgali altındadır. Vatan toprağı kutsaldır ve kaderine terk edilemez. Türk vatanını işgal edenler, buna çanak tutanlar, görmezden gelen yetkililer bunun bedelini Türk Milleti huzurunda ve bütün dünyanın gözü önünde er ya da geç ama mutlaka ödeyeceklerini bilmelidirler. Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları olarak bütün vatan topraklarımız azad olana kadar durmayacağımızı, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk Milleti'ne saygılarımızla arz ederiz" dedi.

Kısa süreli gerginlik





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan İç Güvenlik Yasa Tasarısını protesto etmek için gelen KESK üyelerinin dağılımı sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İki grup arasında karşılıklı slogan atılması nedeniyle polis grupların arasına girerek olay çıkmasını önledi. Bu sırada polis ile Milliyetçi Türkiye Partisi üyesi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.



Grup üyeleri bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.