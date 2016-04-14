Ülkücü Yeniçağ'dan Bahçeli'ye: Bazı genel başkan yardımcılarınızı Saray'a 'istişare' için gönderdiğiniz doğru mu?

MHP Genel Başkanlığı için Devlet Bahçeli'ye karşı nuhaliflere daha yakın bir çizgide olan ülkücü gazete Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Ankara kulislerinde dolaşan bir iddiayı gündeme getirdi. Bahçeli'ye "Bazı genel başkan yardımcılarınızı sürekli saraya 'istişare' için gönderdiğiniz doğru mu?.." diye soran Takan, "Mahkemenin kurultay kararından sonra partinin bazı hukukçu kurmaylarının "CHP'nin kongre ağaları" olarak bilindiğini öne sürüdüğü bazı isimler ile özel görüşmeler yaptığı ve taktikler sorduğu yolunda iddiaların yer aldığını söyledi.

Ahmet Takan'ın "O odadaki 'paralel' saat!.." başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Doktor Devlet Bahçeli'den 8 Nisan Cuma günü yargının verdiği "MHP'de olağan üstü kurultay" yapılsın kararından sonra siyasi kulislerde hararetle konuşulan bazı iddialara da cevap vermesini hürmetle talep edelim;

Bazı genel başkan yardımcılarınızı sürekli saraya "istişare" için gönderdiğiniz doğru mu?..

8 Nisan'dan sonra bazı hukukçu kurmaylarınızın çok bilinen CHP'nin kongre ağaları ile özel görüşmeler yaptığı ve taktikler sorduğu iddialarına ne dersiniz?..

Delege ve kongre oyunları ile ilgili CHP'nin bile auta attığı isimlerden MHP'ye ne fayda gelir?

Odanızdaki saat tekrar ilerlemeye başlayınca, MHP'yi "paralel"den kurtarayım derken CHP'ye mi teslim edeceksiniz?..