Ülkücü yazar: Türkeş görse Bahçeli'yi partiden uzaklaştırırdı, yargılanması lazım

Ülkücü Yeniçağ yazarı Ergun Kaftancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "davadan döndüğünü" iddia ederek "Partiyi milliyetçi ülkücü duygu ve düşünce platformundan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı başlatılan liderlik mücadelesini davadan dönmek diye niteleyen Bahçeli şirketi, dönüşün asıl odak noktası olduğunu gizleyebildiğini mi sanıyor" dedi. Kaftancı, "Merhum Başbuğ Türkeş, Bahçeli'nin davadan döndüğünü görseydi, onu bir kere daha partiden uzaklaştırırdı. Aklanmak için yargılanması lâzım" görüşünü savundu.

Ergun Kaftancı'nın "Davadan dönmek budur!" başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Davadan dönmek nasıl olur?

İki şekilde olur; ya davayı sürdürenlerden ayrılırsınız, ya da ayrılmaz ama davanın aksine olan her şeyi sahiplenirsiniz...

İşte Devlet Bahçeli...

Davayı sürdürenlerin toplu olduğu çatının altından ayrılmadı ama o çatı altında makes bulan ülküden ayrıldı...

Gitti, yıllarca diline milliyetçi ülkücü yurttaşları dolayanların ve onlara her türlü hakaretamiz sözcüklerle sataşanların yatağının kenarına bağdaş kurup oturdu...

Bu, davadan dönmek değil de nedir!?

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Etrafı da aynı yolun yolcusu...

Yakını Semih efendi, Belarus Cumhuriyeti'ne yapılan gezideki heyetteydi; davadan dönmenin ilk meyvesini Minsk'te yemiş oldu.

MHP'de, partiyi milliyetçi ülkücü duygu ve düşünce platformundan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı başlatılan liderlik mücadelesini davadan dönmek diye niteleyen Bahçeli şirketi, dönüşün asıl odak noktası olduğunu gizleyebildiğini mi sanıyor...

* * *

Merhum Başbuğ Türkeş, Bahçeli'nin davadan döndüğünü görseydi, onu bir kere daha partiden uzaklaştırırdı...

Aklanmak için yargılanması lâzım

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ESKİ MİT Müsteşarı Emre Taner de Meclis Komisyonu'na değişik konularda bilgi aktarırken kendisini yargıya götürecek bir açıklamada bulundu...

Allah söyletiyor işte...

Dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Emre Taner ile yaptığı bir görüşmeyi komisyonda açıkladı ve o dönemde Taner'in, MİT'in ve devletin Fethullah Gülen'e bakışını anlattı...

Olay şu...

Korgeneral Pekin değişik konularda bilgi alışverişi yapmak üzere Taner ile görüşürken laf dönüp dolaşıp Fethullah'a gelmiş. Pekin'in bazı bilgiler almak istemesi üzerine Taner şöyle demiş:

- Bu adamdan ne istiyorsunuz; 70 yaşına gelmiş biri, size ne zararı var, isterseniz tanıştırayım...

"Yakından tanıyın" diyerek iblise yakınlığını ima etmiş...

* * *

O kafa yüzünden fethullahçı terör örgütü güçlenmedi mi?

İblisin, o tarihten sonra varlığımıza göz dikmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırıp yerine dine dayalı ve hedefi dünyayı ele geçirmek olan bir devlet kurma hevesi ayaklanmadı mı?

15 Temmuz kalkışması da o hevesin dışa vurumu değil mi?

* * *

Korgeneral Pekin'in bu açıklamasına dayanarak eski MİT Müsteşarı Taner hakkında yargının harekete geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Zira iblisin palazlanmasında bence Emre Taner'in de rolü var..

Aklanması için yargılanması lâzım!

İktidara, nemalanmayı getirir