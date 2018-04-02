T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair Ülkü Tamer hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Tamer'in ölüm haberi sosyal medyada geniş yankı buldu.

02 Nisan 2018 14:45

Şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer'in 81 yaşında Pazartesi akşamı hayatını kaybettiği bildirildi. Gaziantep'te 1937 yılında dünyaya gelen Tamer, yetmişin üstünde kitap çevirdi, şiir antolojileri hazırladı.

Robert Koleji'ni 1958'de bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam eden Tamer, 1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık veren Tamer Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat ve Sanat Olayı dergilerini yönetti.

Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanınan Tamer'in ilk şiir kitabı Soğuk Otların Altında ise 1959 yılında basıldı.

Ülkü Tamer'in ölüm haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Şairin ölüm haberini senarist, şair ve yönetmen Barış Pirhasan Twitter hesabından paylaştı:

Pek çok kişi Ülkü Tamer'in ölüm haberi karşısında duyduğu üzüntüyü şairin dizelerinden alıntı yaparak paylaştı:

Güneş Topla Benim İçin isimli şarkının da söz yazarı olan Ülkü Tamer'in cenazesi bugün yaşadığı Bodrum'un Turgutreis ilçesinde toprağa verilecek. Şarkının bestecisi Zülfü Livaneli de Tamer'in ölümünden duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Türkiye temsilciliği de açıklamasında "Nietzsche'nin felsefe için ‘şen bilgi' demesine benzer bir biçimde, Ülkü Tamer için de şiir ‘şen söz', ‘şen yazı' sayılırdı. Ülkü Tamer gitti. Attila İlhan'ın dizeleriyle "Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız.” Şimdi "Üşür ölüm bile” ifadelerine yer verdi.

DW,DHA/MK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Modern TürkTamerPazartesiKolejiGazetecilik EnstitüsüTamer MilliyetMilliyet SanatSanat OlayıPostası Yelken YeditepeSoğuk Otların AltındaBarış Pirhasan TwitterTopla BenimBodrum TurgutreisZülfü LivaneliYazarlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24