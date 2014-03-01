Ülkü Ocakları üyeleri Boğaz Köprüsü'nde eylem yaptı

Ülkü Ocakları üyesi bir grup, Esenyurt'ta MHP seçim irtibat ofisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Akyıldız için Boğaz Köprüsü'nde eylem yaptı.

Ülkü Ocakları üyeleri, Boğaz Köprüsü'nde yapacakları eylem için Mecidiyeköy'de buluştu. Yaklaşık 30 araçlık bir konvoy oluşturan eylemciler, hep birlikte Boğaz Köprüsü'ne doğru hareket etti. Boğaz Köprüsü üzerine gelindiğinde araçlarından inen eylemciler, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Köprü üzerinde grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Esenyurt'ta MHP seçim merkezine yönelik saldırıda Cengiz Akyıldız'ın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Esenyurt'ta şehit olan Cengiz ağabeyimizin faili 9 kişiden 7’sini serbest bırakarak bunu adi bir suç kapsamına sokmuşlardır. Bugün burada Boğaz’ın iki yanını trafiğe kapattık. Bunu yaparken Cengiz ağabeyimizin bir şiiri vardı, onu okuyoruz. Şiirde diyordu ki, 'Bir baksana ne değişti ki dünyada? Bir ben eksildim. Boğaz Köprüsü’nde trafik akıyor hala. Ben öldüm diye şeritleri eksilmedi ya yolların. Ben bu defa öldüm.’ Sayın İstanbulluların bu 3 dakikalık açıklamamızı anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Yaklaşık 5 dakika süren eylemin ardından araçlara binen grup köprüden ayrıldı.

