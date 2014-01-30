Esenyurt saldırısıyla ilgili 3 tutuklama

MHP'nin İstanbul Esenyurt'taki seçim bürosunun açılışında düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 8 kişiden aralarında 3'de çocuğun bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 3 kişi serbet bırakıldı.

Polis müdahalesi

Mehmet Aktaran ve Soner Hasırcıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Mahkemenin görüldüğü Büyükçekmece Adliyesi önünde toplanan 300 kişilik grubun içinden bazılarının polise taş atması sonucu, polis gruba müdahale etti.

Göstericilerin attığı taşlardan bazı polislerin yaralandığı öğrenilirken polis TOMA ile gazlı su sıkarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Bu sırada göstericiler, E-5 karayolunu trafiğe kapattı. E-5 karayoluna doğru kaçan göstericilere doğru yönelen TOMA'nın suyu bitti. Durumu fırsat bilen bazı göstericiler TOMA aracının üzerine göstericiler çıktı. TOMA üzerindeki ve e-5'teki göstericiler E5'ten ayrılarak, tekrar adliyenin yakınına gitti. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürerken halen slogan atmayı sürdüren göstericiler ile polis arasından zaman zaman gerginlik sürüyor.

Bu arada, grup adliye önünde beklerken MHP seçim minibüsünden saldırıda öldürülen basın danışmanı Cengiz Akyıldız için Yasin süresi okunurken dualar edildi.